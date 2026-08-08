GROSSETO – Sta per tornare il CineHub Grossetano, la quinta edizione della rassegna che «non si rassegna nemmeno all’evidenza».

Si inizia lunedì, 10 agosto, con il capolavoro dei fratelli Taviani, anticipato dall’evento speciale della sonorizzazione live di esclusive immagini recuperate dall’Archivio Fratelli Gori, donate alla Mediateca e digitalizzate. In mostra il viaggio che i due fotografi maremmani, insieme a Mario Fratini, intrapresero tra le Ande alla ricerca della tribù degli Iaguas. Immagini esclusive, mai proiettate in pubblico.

Poi si prosegue con il nuovo film di Francesco Falaschi. Ci sarà anche Daniele Parisi come ospite, protagonista del film.

Il 12 agosto torna in città il regista grossetano Stefano Lodovichi, dopo i successi della serie Christian e del film Il falsario.

Il 13 agosto la mitica sfida tra Buffalo Bill e i butteri, nel film Testa o croce?, introdotto anche qui da materiali esclusivi che la Mediateca ha recuperato dai magazzini del Parco della Maremma, in cui sarà possibile vedere estratti di documentari che raccontano la nascita del Parco nel 1975.

Il 14 agosto il film rivelazione della stagione, perlomeno nel panorama locale: un documentario su Tatti, passato al Festival dei Popoli 2025. Saranno presenti il regista e alcuni protagonisti del film.

Il 15 agosto uno degli eventi più importanti della rassegna: la sonorizzazione live della più antica testimonianza video della Maremma. Un filmato del 1936, quindi a novant’anni dalla sua realizzazione, girato da Felice Andreis, fotografo e cineamatore, che ci mostra le paludi e la vita contadina della Maremma degli anni Trenta. Sarà sonorizzato dal vivo da Mary Lattimore, arpista californiana di fama internazionale. A seguire, un classico di Ferragosto: Un sacco bello di Carlo Verdone.

Si chiude in musica il 16 agosto con il film-concerto La chitarra nella roccia, con Lucio Corsi e la sua band.