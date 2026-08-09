GROSSETO. Prende il via la quinta edizione di CineHub Grossetano, la rassegna dedicata al rapporto tra cinema e territorio organizzata nell’ambito del progetto Mediateca Digitale della Maremma da Kansassìti Aps, Associazione Clan – Collettivo Antinoia e Clorofilla Film Festival. Ad inaugurare la manifestazione sarà “La notte di San Lorenzo” di Paolo e Vittorio Taviani, uno dei massimi capolavori del cinema italiano e film simbolo della memoria della guerra e della Resistenza in Toscana.

I filmati inediti dell’Archivio Foto Gori

Prima della proiezione il pubblico assisterà a un evento speciale che rappresenta pienamente la missione della Mediateca Digitale della Maremma. Per la prima volta saranno infatti presentati alcuni straordinari filmati in 16 mm provenienti dall’Archivio Foto Gori. Girate nel 1962, le immagini documentano la spedizione dei grossetani Paolo Gori e Mario Fratini nella foresta amazzonica alla ricerca della popolazione indigena degli Yaguas, offrendo una testimonianza eccezionale di esplorazione, cinema amatoriale e documentazione antropologica.

La sonorizzazione dal vivo

Recuperate e restaurate dalla Mediateca Digitale della Maremma, le pellicole saranno accompagnate dalla sonorizzazione dal vivo del musicista sudamericano Julio Cesar Cores, trasformando un prezioso documento d’archivio in un’esperienza cinematografica contemporanea. La serata, realizzata in collaborazione con l’Archivio fotografico Foto Gori, vedrà inoltre la presenza della famiglia Fratini, con la quale la Mediateca ha avviato il lavoro di riordino e digitalizzazione dell’intero archivio cinematografico dell’agronomo grossetano, una delle più importanti acquisizioni nella storia del progetto.

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