GROSSETO – Il 24 marzo dalle ore 16:30 il Cif (Centro italiano femminile Grosseto) organizza un cineforum presso il Cinema stella, con la proiezione del film “Non sposate le mie figlie” di Philippe De Chauveron e a seguire un dibattito sul tema di quest’anno “Abbracciamo il mondo”.
Informazioni al numero 348 3651013 (Marisa).
La programmazione
Ore 16:30 – Accoglienza e saluti
Ore 17 – Proiezione del film “Non sposate le mie figlie”
Ore 18:45 – Dibattito sul tema “Abbracciamo il mondo”
Ore 19:30 – Apericena conviviale