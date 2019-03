Cicloturismo e solidarietà protagonisti tra buon cibo e ospiti speciali: appuntamento a Orbetello

ORBETELLO – Giovedì 21 marzo il Consorzio Maremmare organizza un Forum dedicato al Turismo su due ruote che si terrà a partire dalle 17 .

«Sarà una giornata di approfondimento e di sensibilizzazione – spiegano gli organizzatori – per gli imprenditori e gli amministratori affinché il territorio della Costa d’Argento sia dotato di tutti quegli strumenti necessari per far si che il cicloturismo si sviluppi. La giornata sarà organizzata in due momenti e in due luoghi legando lo sport alla solidarietà».

Il primo momento, dedicato alla bike, inizierà alle 17 all’Auditorium Comunale di Orbetello con un talk al quale parteciperanno:

Roberto Formato, Ingegnere del Turismo;

Paolo Bettini, Campione Olimpico e Mondiale su strada e già CT della Nazionale;

Paolo Pagni, Social Blogger e Cicloviaggiatore;

Silvia Parietti, Campionessa italiana 2005, Atleta Azzurra;

Max Lelli, Ex Pro, Accompagnatore cicloamatori e uno degli organizzatori di Biketour.

Momento speciale della giornata sarà dedicato alla presentazione del Libro Bike Tourgether con l’amabile presenza di Matteo Marzotto. Il talk e la presentazione del libro saranno moderati da Gian Luca Donato, communication creator.

Il secondo momento, dedicato alla solidarietà, inizierà alle 20 al centro degustazione dei Pescatori di Orbetello dove ci sarà una cena di beneficienza. Il ricavato della cena e della vendita dei libri sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus.

Per Info 0564896053 || info@consorziomaremmare.it