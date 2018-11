Ciclo di incontri “1968 Niente come prima”: a Scarlino si parla del ’68 e la deriva terroristica

SCARLINO – Alla Biblioteca Carlo Mariotti di Scarlino proseguono le iniziative in programma per il ciclo “1968 niente come prima”, progetto che la Rete Biblioteche di Maremma ha organizzato per il cinquantenario del 1968.

Sabato 10 novembre ottobre alle 17, per il ciclo di incontri “1968 Niente come prima”, si parlerà del ’68 e la deriva terroristica con la dott.ssa Claudia Musolesi alle ore 17.00.-

A seguire verrà presentata la mostra fotografica “Il Sessantotto – Immagini di una stagione Pisana”, che sarà allestita in sala consiliare dal 10 al 18 novembre.

Il ciclo prosegue in fino al 30 novembre, martedì 13 sempre in biblioteca “Parliamo del 68”, percorsi di lettura con gli attori del Teatro Studio

Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti.

Per il programma completo è possibile consultare il sito www.bibliotechedimaremma.it o seguire la pagina FB del Comune di Scarlino.