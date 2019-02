Cibo protagonista a Spazio Libero con la rievocazione di “Maremma Ghiotta”

GROSSETO – Mercoledì 27 febbraio, in sala Pascucci alle 18, si rinnova l’appuntamento con ‘Spazio Libero’ che fungerà quasi da ‘macchina del tempo’, riportando alla luce quel ‘Maremma Ghiotta’, trasmissione televisiva di “Telegrosseto”, ideata da Luciano Costantini e condotta da lui e Neno Romani, con la collaborazione enogastronomica del noto ristoratore Giancarlo Bini, anch’egli come i due personaggi citati, recentemente scomparso.

“Una trasmissione ‘fatta in casa’, antesignana peraltro – sottolinea Paolo Pisani – di quei numerosi appuntamenti televisivi rivolti alla cucina ed al mondo della enogastronomia, che oggi tutti i canali televisivi, offrono ogni giorno e a tutte le ore al pubblico”.

A conversare sulla trasmissione di allora e sul tema del contemporaneo ‘ mangiare e bere in Tv’, ci saranno con ‘Quelli che.. Spazio Libero’, Cristina Cherubini compresa, anche Ettore Costantini, figlio di Luciano, i familiari di Giancarlo Bini, il giornalista Claudio Bottinelli e altri personaggi, in qualche modo legati alla vecchia trasmissione di ‘Telegrosseto’ ed al tema trattato.

Come sempre l’appuntamento sarà gratuito ed aperto al pubblico