Ciak si gira: a “Spazio Libero” si parla di cinema con la regista Silvia Fazzi

GROSSETO – Mercoledì 7 novembre, alle 18 in ‘Sala Pascucci, saranno Paolo Pisani e i suoi di ‘Spazio Libero’ a dare il ‘ciak’ alla poliedrica regista e docente di cinema e teatro Silvia Fazzi.

Sarà l’occasione questa per conoscere più da vicino questo personaggio, che ha saputo trovare e costruire nel pianeta dello spettacolo, la sua vocazione e il suo percorso professionale: direttrice del ‘Centro dello Spettacolo’, è stata lei di recente, a realizzare il trailer per la ‘Corallo Film Toscana-Lazio’, come sceneggiatrice e regista:, ‘Il dono che non ho’, in cui viene affrontato il delicatissimo tema della pedofilia.

«Nonostante la sua presenza però – dice Pisani – il nostro ‘regista’ Guido Capirci, assicurerà le riprese per il suo preziosissimo blog».