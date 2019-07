Chopin e Musorgskij a Torre delle saline per Orbetello piano festival

ORBETELLO – Un grande interprete sarà il protagonista del prossimo appuntamento di Orbetello Piano Festival. Domenica 28 luglio alle 21.30 sarà il pianista Alberto Noséa suonare a Torre delle Saline ad Albinia per la rassegna di pianismo classico diretta da Giuliano Adorno.

Una serata di grande musica intitolata “Preludes and Pictures” in cui Alberto Nosé, uno degli interpreti più interessanti della sua generazione, eseguirà due capolavori del repertorio pianistico di tutti i tempi: i 24 Preludi Op. 28 di Fryderyk Chopin e i celebri “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgskij.

Nella cornice all’aperto dell’antica fortificazione risuoneranno le note delle ventiquattro brevi composizioni di Chopin che con la loro varietà e intensa poeticità, con l’arditezza armonica e la libertà formale sono da sempre un passaggio obbligatorio e molto amato dai pianisti e dagli appassionati.

Varietà e ricchezza timbrica anche per “Quadri di un’esposizione” di ModestMusorgskij, ispirati a una mostra di acquarelli e disegni del pittore Victor Hartmann, scomparso nel 1874 e amico del compositore. Musorgskij mette in musica la sua visita alle sale dell’esposizione, le suggestioni dei quadri che maggiormente lo ispirano attraverso dieci episodi molto diversi l’uno dall’altro per tonalità e colore.

Una serata dunque in cui si rinnova il connubio tra musica e suggestioni visive grazie alla splendida location di Torre delle Saline, connubio che rappresenta una delle cifre peculiari di Orbetello Piano Festival sin dalla sua prima edizione.

Alberto Nosè ha ottenuto il suo primo riconoscimento all’età di undici anni, vincendo il Primo Premio al concorso internazionale Jugendfür Mozart di Salisburgo, grazie al quale ha effettuato la sua prima tournèe in Italia, Austria e Francia. Si è formato al Conservatorio “F. E. Dall’Abaco” di Verona con Laura Palmieri e Virginio Pavarana. Ha proseguito gli studi con i Maestri Franco Scala, Boris Petrushansky e Leonid Margarius all’Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro di Imola presso la quale ha ottenuto il Piano Master nel 2005. Ha inoltre preso parte alle masterclass di Maurizio Pollini, Murray Perahia, Andrej Jasinski, Michael Dalberto, Louis Lortie, Michael Beroff, Alexander Lonquich, Arie Vardi, FouTs’ong, Karl-Heinz Kämmerling, Alfons Kontarsky e Paul Badura-Skoda. Ha vinto numerosi premi nei concorsi internazionali più importanti. Grazie a tali affermazioni, ha iniziato una strepitosa carriera che lo ha portato ad esibirsi in Europa e in tutto il mondo, per importanti festival ed in prestigiose sale da concerto.

Orbetello Piano Festival è una rassegna organizzata dall’Associazione Kaletra Contemporanea con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello – Assessorato alla Cultura e di numerosi sponsor locali.

In caso di pioggia il concerto si terrà presso la Chiesa di Albinia.

Info e biglietti sul sito di Orbetello Piano Festival: https://orbetellopianofestival.it/

+39 389 2428801

info@orbetellopianofestival.it