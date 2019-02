Chitarra e batteria danno spettacolo con il concerto “Grrr Power”

GROSSETO – Un duo–chitarra e batteria- tutto al femminile per il live di sabato 9 febbraio al Khorakhané (via Ugo Bassi, 62 a Grosseto). Alle 22.30 il palco di Spazio 72, in collaborazione con Tudemun Concerti, ospita “Io e la tigre”, Aurora Ricci e Barbara Suzzi, che presentano il loro nuovo disco “Grrr Power”.

“Il Grrr Power – dicono le due musiciste- per noi è la forza di affrontare le sfide della vita accettando la propria parte più fragile e vulnerabile. La forza che ti fa andare avanti anche se tutto attorno sembra voglia farti sembrare non adatta. Una forza che affonda le radici nel confronto e nel sostegno reciproco e non nell’individualismo. Una forza che non ha bisogno di farsi bella per sentirsi importante”.

Prodotto artisticamente da Andrea Comandini, “Grrr Power” è un album scritto e composto da Aurora Ricci e Barbara Suzzi, proiettato verso un presente capace di guardare più al futuro e meno al passato. Più che un disco un messaggio musicato. “Noi in questo preciso momento – proseguono – siamo l’emblema del tirare fuori questo “grrr power” e del fregarcene del fatto che siamo inadatte agli standard. E con questo messaggio non vogliamo farci belle ma dare un segnale a chi come noi risulta molto spesso fuori luogo. Essere ciò che si vuole essere nonostante tutto richiede tanta forza e purtroppo ancora oggi è un gesto assolutamente anticonformista”.

L’esordio di “Io e la Tigre” risale al 2014 quando autoproducono il loro primo EP omonimo, mentre nel 2015 pubblicano il loro primo album “10 e 9”, ricevendo anche la candidatura alla Targa Tenco del 2016 tra le migliori opere prime. Durante i tour hanno condiviso il palco con diversi artisti come The Coathangers, Motta, Ex-Otago, Giovanni Truppi, i Ministri, Messer Chups, Nada, Sick Tamburo, Cristiano Godano.

La cucina del Khorakhané, come sempre, offre un menù sfizioso a prezzi popolari. Per prenotazioni: 3314779872. Ingresso 7 euro con tessera Arci.