GROSSETO – L’arpa di Chiara Sgambato sul palco per l’ultimo appuntamento della stagione 2025/2026 con il festival “Giovani in musica” organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Il concerto è in programma giovedì 30 aprile alle ore 18 nell’aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto (ingresso libero). Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Pietro Domenico Paradisi (“Toccata”), Carl Philipp Emanuel Bach (“Sonata – II movimento”), Louis Spohr (“Fantasia per arpa”), Félix Godefroid (“Danse des Sylphes”), Gabriel Fauré (“Impromptu per arpa”) e Pearl Chertok (“Suite per arpa: Ten Past Two, Beige Nocturne, Harpicide at Midnig”).

Chiara Sgambato si è diplomata ai Conservatori di Benevento e di Trieste e si è perfezionata alla Scuola di musica di Fiesole e all’Accademia di Musica di Pinerolo, in collaborazione con l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai. Durante la sua formazione si è distinta in vari concorsi nazionali e internazionali. Ha vinto l’audizione come prima arpa all’Orchestra giovanile di Roma, con la quale ha preso parte a numerosi concerti. Negli anni successivi ha collaborato con molte realtà orchestrali, tra cui l’Orchestra filarmonica di Benevento, esibendosi sotto la direzione dei maestri Ezio Bosso e Francesco Ivan Ciampa. Nel 2024 è diventata prima arpa dell’Orchestra giovanile europea “Ferruccio Busoni”, con la quale si è esibita anche come solista. Attualmente collabora stabilmente con numerose istituzioni musicali, tra cui il Teatro nazionale croato “Ivan de Zajc” di Fiume, l’Orchestra stabile del Conservatorio di Benevento, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, l’Orchestra filarmonica di Lucca, l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, l’Orchestra Eico e il Teatro San Carlo di Napoli. Insieme con l’attività orchestrale e solista, si dedica con continuità anche alla musica da camera, tenendo concerti in diverse formazioni cameristiche, tra cui duo di arpe e duo arpa e flauto.

Il festival “Giovani in musica” – organizzato nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni” – ha il patrocinio del ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del Comune di Grosseto e di Fondazione Grosseto Cultura e il contributo di Fondazione Cr Firenze e di Castagneto Banca 1910.