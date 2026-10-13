MANCIANO – Due casi di cronaca nera che, a distanza di anni, continuano a suscitare interrogativi e attenzione saranno al centro dell’incontro in programma sabato 17 ottobre 2026, alle ore 18, a Le Stanze di Manciano, in via Cavour 6.

“Il caso Garlasco e l’omicidio de La Sapienza a confronto. Chiara e Marta. Quale giustizia per loro?” è il titolo dell’appuntamento promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Manciano, che vedrà protagonisti i giornalisti e scrittori Gianluca Zanella e Mauro Valentini. A introdurre l’incontro sarà lo scrittore Carlo Legaluppi.

Gianluca Zanella, direttore e fondatore dell’associazione DarkSide – Storia Segreta d’Italia, giornalista, scrittore ed editor, è autore del libro “Nel sangue di Garlasco”, pubblicato da Ponte alle Grazie. Mauro Valentini, giornalista e scrittore, è invece autore di “Marta Russo – Il mistero della Sapienza”, pubblicato da Armando editore.

Partendo dai rispettivi libri e dal lavoro di ricostruzione svolto dagli autori, l’incontro metterà a confronto due vicende che hanno profondamente segnato la cronaca italiana: l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e quello di Marta Russo all’Università La Sapienza di Roma. Un’occasione per ripercorrere i fatti e riflettere sul lavoro giornalistico, sulle indagini, sui processi e sul rapporto tra cronaca, opinione pubblica e giustizia.

«I delitti di Garlasco e della Sapienza rientrano tra i crimini che hanno maggiormente scosso l’opinione pubblica e le vittime, Chiara e Marta, ne sono diventate il macabro emblema – afferma Carlo Legaluppi –. Sono quindi lieto e onorato che il Comune di Manciano abbia accettato la mia proposta di presentare due libri che affrontano in maniera seria e rigorosa questi casi, scritti da esperti giornalisti d’inchiesta come Gianluca Zanella e Mauro Valentini».

«Con questo primo appuntamento riprendono gli incontri dedicati ai libri, che vogliamo siano occasioni di incontro e di confronto aperte alla comunità – dichiara Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega alla Cultura –. L’iniziativa apre un ciclo di appuntamenti che avrà come filo conduttore le donne: iniziamo affrontando due casi di cronaca che hanno avuto come vittime due giovani donne, Chiara Poggi e Marta Russo, per proseguire con la presentazione di tre libri, due scritti da donne e uno da un uomo. Un percorso attraverso temi e linguaggi diversi, nel quale la lettura diventa anche uno strumento per riflettere e confrontarsi su questioni che riguardano la società e il nostro tempo».

«Ringrazio Carlo Legaluppi, sempre presente e disponibile nei confronti dell’Amministrazione comunale e delle iniziative culturali che proponiamo – dichiara il sindaco Mirco Morini –. La sua collaborazione rappresenta un contributo prezioso per costruire appuntamenti capaci di portare a Manciano autori e temi di interesse. Ringrazio inoltre Gianluca Zanella e Mauro Valentini per aver accolto il nostro invito».

L’appuntamento è sabato 17 ottobre alle ore 18 a Le Stanze, in via Cavour 6 a Manciano. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 0564 1886794.