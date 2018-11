Chiamateci streghe: una serata per raccontare il mondo femminile al teatro di Manciano

MANCIANO – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domani giovedì 22 ottobre alle ore 21 al Nuovo cinema moderno di Manciano, è organizzata dal centro antiviolenza punto di ascolto di Orbetello e Manciano (associazione Olimpia De Gouges), una serata dal titolo “Chiamateci streghe” per raccontare e cantare il mondo femminile con le parole del Teatro Studio e la musica delle Donne di Magliano. L’iniziativa è promossa dal Comune di Manciano e dalla Consulta per il sociale di Manciano.

Programma:

“…Se dico donna…”, letture del Teatro Studio di Grosseto con Daniela Marretti ed Enrica Pistolesi, testi di Simone De Beauvoir, Franca Rame, Giuliana Musso. “Donne che cantano le Donne”, concerto del coro de “Le donne di Magliano” dirette da Carla Baldini.