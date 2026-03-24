MANCIANO – Nuovo appuntamento con “Arte e caffè: chiacchiere d’arte con gli studenti del Liceo Scientifico”, giovedì 26 marzo alle 17 al circolo Arci di Manciano.

Un’interessante iniziativa dell’Istituto d’Istruzione superiore “Zuccarelli” che coinvolge scuole e studenti, realtà sociali ed esercizi pubblici del territorio; un dialogo diretto fra chi racconta e chi ascolta, una lezione d’arte tenuta dai ragazzi stessi in luoghi insoliti, aperti e partecipati.

«Il progetto “Arte e caffè” – spiega il professor Giacomo Riva – nasce all’interno di una serie di attività proposte dalla scuola che rientrano nella tipologia del “service learning”. Gli insegnanti, cioè, coinvolgono gli studenti in percorsi che possano fargli acquisire conoscenze, abilità e competenze funzionali al loro percorso didattico, ma che allo stesso tempo possano offrire un servizio culturale significativo alla comunità dei paesi di residenza e limitrofi. Nella fattispecie si tratta di un incontro fra cultura e momenti ricreativi: gli studenti, infatti, propongono agli avventori di un locale pubblico (in questo caso il Circolo Arci di Manciano) una lettura e un commento di alcune famose opere d’arte, mentre essi possono gustarsi un caffè o prendere un aperitivo. Tra il tempo lento di una pausa rigenerante e il racconto di un capolavoro, la bellezza diventa così un’abitudine quotidiana alla portata di tutti».

«È un invito a riscoprire il piacere della condivisione, dove la conoscenza non resta chiusa tra le mura scolastiche ma si fa dono per la comunità, dimostrando che la cultura, proprio come un buon incontro al bar, dà il meglio di sé quando è partecipata».