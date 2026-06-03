ROSELLE – Con l’arrivo della stagione estiva tornano i grandi appuntamenti all’Osservatorio Astronomico di Roselle: relatori d’eccezione, esponenti dell’Università di Siena, dell’Istituto nazionale di astrofisica e molti altri. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 5 giugno e si intitola “Chi uccise i dinosauri?”.

Alle ore 21:30 l’Osservatorio astronomico comunale di Roselle aprirà al pubblico per ricordare il limite k/t e l’estinzione di massa alla fine del Cretaceo a seguito dell’impatto meteorico. Un evento che ha lasciato una traccia indelebile sul nostro pianeta unendo astronomia e geologia.

Relatore il professor Gianfranco Gargani, geofisico in servizio presso l’Università di Siena.

Meteo permettendo seguiranno le osservazioni della volta celeste ad occhio nudo e dai telescopi posti in giardino.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito https://www.amsagrosseto.com/newsite/eventi/