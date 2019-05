“Chi dà retta alle sirene?”: ecco come imparare a usare i social

FOLLONICA – Federconsumatori, insieme a l’Auser di Follonica, l’Unicoop Tirreno, la Spi Cgil di Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza l’incontro “Chi dà retta alle sirene? Informazione e disinformazione nell’era dei social e del web”.

L’evento, che si terrà a Follonica venerdì 10 maggio dalle 16 alla sala Auser, ha l’obiettivo di fornire ai cittadini alcuni strumenti necessari affinché abbiano una informazione consapevole.

Siamo in grado di districarci nel mondo variegato delle notizie che riceviamo via social e web per avere un’informazione corretta e più aderente alla realtà? Come nascono le fake news? La crisi delle banche ha creato un forte disagio economico sociale nel mondo dei risparmiatori, come fare ad avere le informazioni necessarie per effettuare investimenti secondo le esigenze di ognuno? Questi saranno solo alcuni dei tanti temi trattati nell’incontro, durante il quale verrà anche presentato il video “Come nascono le bufale”.

Intervengono:

Loria Picci – Presidente Auser filo d’argento

Giulia Sile – Giornalista

Simone Paradisi – Giornalista

Giorgio Romualdi – Presidente Federconsumatori Grosseto

Gabriella Cristini – Segretaria Spi – Cgil

Anna Iacomelli – Responsabile area web social media Unicoop Tirreno

Coordina l’incontro Rosanna Gentile.

L’appuntamento è per venerdì 10 maggio alle ore 16 alla sala Auser, in via Nenni 2 a Follonica.