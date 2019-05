“Chelsea Fringe Festival”: in città arriva l’evento internazionale dedicato ai giardini e al paesaggio

GROSSETO – Il Chelsea Fringe Festival, l’evento internazionale dedicato ai giardini, alle piante e al paesaggio, si svolge per la prima volta assoluta a Grosseto presso l’Istituto Statale Leopoldo II di Lorena con molte collaborazioni e presenze.

Il festival, che si inaugurerà sabato 18 maggio e si concluderà sabato 25 maggio 2019, promuove la condivisione di pratiche legate alla cura per la natura, la persona, l’agrobiodiversità e l’ambiente agricolo, attraverso un programma di eventi e interventi che coinvolgono numerose discipline artistiche, della solidarietà di filiera produttiva agricola e dell’orto-giardino.

L’idea alla base del Chelsea Fringe Cerere è quella di creare una piattaforma di incontro per lo sviluppo di relazioni innovative tra artisti, designer e semplici cittadini che hanno a cuore la tutela dell’ambiente, dell’agricoltura e la cura del verde.

Ci auguriamo di proporre una riflessione sul tema della partecipazione e del rapporto tra cittadini, produzione agricola e natura. Gli eventi in programma sono concepiti come esperienze artistiche e collaborative e forniscono l’occasione di riconnettersi con gli spazi verdi naturali e agricoli e insieme di valorizzarne le potenzialità come luoghi di bellezza e di condivisione.

Qui il programma