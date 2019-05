Cheese Saturnia: arriva il percorso tra formaggi e vini locali con musica e show cooking

SATURNIA – Dalla tradizione casearia del territorio nasce Cheese Saturnia. Dal 17 al 19 maggio si svolgerà la manifestazione dedicata al formaggio e ai prodotti tipici del territorio, un percorso gastronomico tra formaggi e vini locali. Venerdì 17 maggio 17 apertura stand fino alle 23 e alle 21.30 serata con i “Mezzochilometro”.

Sabato 18 maggio alle 11 apertura stand fino alle 23, dalle 14 alle 20 al Polo culturale “Pietro Aldi” verrà effettuato servizio filatelico temporaneo con annullo e bollo speciale dedicato. E’ in programma lo show cooking con la partecipazione di Valeria Piccinini, chef stellata del ristorante “Da Caino”, intrattenimento musicale itinerante con “I Menestrulli” e “Ottava Rima”. Alle ore 21.30 musica in piazza con le “False Partenze”. Domenica 19 maggio alle 11 apertura stand fino alle 23, show cooking con Roberto Rossi chef del ristorante Silene ed executive chef del ristornate di Terme di Saturnia. Musica con la Filarmonica “A. Ponchielli” di Saturnia e in programma giochi tradizionali per i bambini. Durante le tre giornate sono previsti il laboratorio del formaggio a cura del caseificio “La Valle degli Ulivi” e la mostra di attrezzi agricoli per la lavorazione del formaggio di fronte il negozio la “Cacioteca”.

L’evento “Cheese Saturnia” è organizzato dalla pro loco di Saturnia con il patrocinio del Comune di Manciano e il sostegno di Terme di Saturnia Spa Golf Resort, Banca Tema, Assicurazioni Axa Manciano, Kaloroil e il consorzio Welcome Maremma. Ecco tutte le aziende che parteciperanno: per le aziende vitivinicole azienda agricola “Cencini”; azienda “Col di Bacche”; azienda agricola “Montauto”; agriturismo “Poggio Aione”; azienda agricola “Rascioni e Cecconello”; azienda “Santa Lucia”; birrificio “La Grada”; cantina cooperativa Pitigliano; cantina di Scansano; Capua Winery; cantina “8380”; Mambrini Viticoltori; società agricola “Valditerme”; Sassotondo; Villa Acquaviva. Per le aziende casearie azienda agricola “Il Radichino”; azienda agricola Quadalti; azienda agricola Ugolini Sandro; caseificio Falisco; caseificio Giorgio Vergari; caseificio “Il Fiorino”; caseificio Rustici; caseificio Manciano; caseificio “La Valle Degli Ulivi”.