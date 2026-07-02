PORTO SANTO STEFANO – Nuovo doppio appuntamento con la mostra mercato itinerante promossa da Cna Grosseto in collaborazione con l’associazione Materiae, dedicata all’artigianato artistico e tradizionale: sabato 4 e domenica 5 luglio gli artigiani esporranno e venderanno i propri prodotti a Porto Santo Stefano (Monte Argentario), in piazzale dei Rioni.

Gli espositori saranno presenti dalle ore 10 a mezzanotte con i loro prodotti unici, espressione della creatività e delle tradizioni del territorio. Tra i banchi sarà possibile trovare oggetti in legno, gesso e ceramica, bigiotteria realizzata con metalli, pietre e perle, lavori all’uncinetto, découpage, cucito creativo, ricami e stoffe dipinte a mano. In alcune tappe del calendario saranno inoltre presenti anche produttori agroalimentari con specialità locali e prodotti biologici.

Dopo Porto Santo Stefano, la mostra mercato farà tappa a Talamone, venerdì 17 e sabato 18, per poi proseguire a Porto Ercole, Follonica e Castiglione della Pescaia. Tutte le date sono consultabili sul sito di Cna Grosseto all’indirizzo www.cnagrosseto.it.

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].