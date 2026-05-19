ROCCASTRADA – Domenica 24 maggio è in programma il terzo appuntamento della rassegna organizzata da Comune di Roccastrada in collaborazione con le Pro Loco del territorio, dal titolo “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”. Un’idea sviluppatasi attraverso un percorso condiviso ed ormai giunto alla terza edizione, finalizzata all’animazione di un periodo, quello primaverile, meno denso di appuntamenti.

Dopo le prime due iniziative dei precedenti week end nei quali sono state protagoniste le Pro Loco Piloni/Torniella, Sasso&Forte e Roccatederighi che hanno riscosso un notevole successo di partecipanti, domenica prossima 24 maggio si svolgerà “C’era una volta la miniera…” percorso minerario e laboratori per bambini attraverso una passeggiata guidata nei luoghi della miniera con picnic finale.

L’obiettivo dell’iniziativa è di favorire una conoscenza del paese, con particolare attenzione alla storia della miniera, con la finalità più ampia di promuovere un senso di appartenenza al territorio che possa accrescere il rispetto del luogo e la sua promozione.

La giornata si articolerà in due momenti che si svolgeranno in parallelo: il ritrovo per la passeggiata/trekking sarà alle 9.30 presso il Centro Vivi.Mi., da qui si svilupperà un percorso lungo i luoghi simbolo della miniera che saranno accompagnati dalle spiegazioni a cura della guida ambientale, mentre per i bambini in età dai 5 agli 11 anni si terrà un laboratorio esperienziale a cura di una ex maestra di scuola elementare che svolgerà attività volte a far comprendere ai bambini il percorso e le lavorazioni che erano associate all’estrazione del carbone.

Nella seconda parte della giornata si svolgerà invece il picnic durante il quale potranno essere degustati i prodotti genuini acquistati prevalentemente da produttori locali e preparati dalle cuoche che collaborano con la locale Pro Loco.

La partecipazione è previa prenotazione (presso la “Tabaccheria Cimmi Silvia” e da “A tutta pizza”) ed è possibile partecipare a tutte le attività, oppure solo al trekking e al laboratorio o solo al picnic.

Da segnalare che questa giornata di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici sarà preceduta, il giorno sabato 23 maggio, da una pulizia straordinaria del paese, organizzata sempre dalla Pro Loco di Ribolla in collaborazione con il Comune di Roccastrada alla quale potranno prendere parte liberamente tutti i cittadini che lo vorranno: l’appuntamento è fissato per le ore 9.00 al Centro Vivi.Mi.

Il tour nel territorio con le iniziative di promozione organizzate nell’ambito della rassegna “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori” prosegue sabato 6 giugno quando sarà protagonista la Pro Loco di Sticciano con l’evento “Non solo strozzapreti…”, in occasione del quale, dalle 18.00 alle 24.00 presso la struttura polivalente di via Vecchia si terrà una serata di degustazione e promozione dei prodotti tipici locali.

Farà da chiusura il capoluogo, dove la Pro Loco Roccastrada per il giorno sabato 20 giugno organizza “Parco del Chiusone in festa”: dalle 15.00 alle 24.00 degustazione dei prodotti del territorio e intrattenimento danzante all’interno del Parco del Chiusone.

Informazioni: www.comune.roccastrada.gr.it tel. 0564/561218 e 0564/561222 ed email: [email protected]