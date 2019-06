Cena per sostenere la Libreria delle Ragazze: appuntamento a Montemassi

MONTEMASSI – La Libreria delle Ragazze ha organizzato per giovedì 6 giugno, a partire dalle 20, una cena al ristorante “Al castello” a Montemassi finalizzata a sostenere l’avvio della nuova sede. La libreria, infatti, si è trasferita di recente da via Pergolesi in via Fanti. L’evento è organizzato da Eleonora e Luana insieme all’associazione femminista RaccontIncontri.

La serata, oltre a un ricco menù, prevede letture, video e un dopo cena musicale con “Gli inguastiti”. Costo 25 euro per un adulto e 15 per i bambini.