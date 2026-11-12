GAVORRANO – Squadra vincente non si cambia. Meno che mai quando ai fornelli, oltre che due colleghe, ci sono due amiche.

A Gavorrano, giovedì 19 novembre, unite da un filo che congiunge cibo, tradizione, innovazione e sperimentazione torneranno tra i fornelli due signore della cucina, due chef che rappresentano l’incontro tra due tradizioni diverse e simili allo stesso tempo.

Due chef, due tradizioni

Tra i fornelli del ristorante Amorvino, all’interno della tenuta Fertuna, troveremo infatti Federica Ritteri, la chef residente, e Maria Probst, del ristorante il Cerreto 100% bio di Pomarance, ospite grazie al progetto enogastronomico Girogustando.

Il progetto Girogustando e Vetrina Toscana

Il format Girogustando, ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, prevede un incontro tra cuochi di differenti territori.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

«Non ci abbiamo neanche pensato di cambiare»

«Abbiamo partecipato lo scorso anno – afferma Federica Ritteri – e la serata è stata un successo. Anche in quell’occasione Maria Probst era nostra ospite. La serata è andata talmente bene che ci sarebbe voluta una seconda cena per accontentare le richieste tanto che il direttore confesercenti Andrea Biondi mi ha proposto di rifare quel menù durante un pranzo all’istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena».

«Tra me e Maria c’è una profonda amicizia e stima reciproca; lei è una grande professionista che ha accettato la sfida di una cucina vegetariana con prodotti biologici che crescono tutti all’interno dell’azienda biodinamica in cui si trova il suo ristorante».

«Io invece questa volta proporrò un’idea differente: piatti non propriamente maremmani che strizzano l’occhio a tutti i luoghi in cui, quest’anno, ho partecipato ad un evento per Vetrina toscana. Ovviamente offriremo spiegazioni per ogni piatto e comunque in tutti, in fondo troveremo radici toscane».

Sul perché si sia scelto di riproporre una coppia di chef che già si era incontrata Federica Ritteri afferma: «Non ci abbiamo neanche pensato di cambiare. Lo scorso anno avevamo funzionato talmente bene che abbiamo scelto di rifarla. Coppia che vince non si cambia. Anzi, a maggio faremo persino una sorta di “ritorno” con una serata questa volta a Pomarance. Sarò io che andrò da Maria».

Il menu della serata

La cena di giovedì 19 prevede tre antipasti: Baccalà mantecato, polenta croccante, zucca alla scapece, cavolo nero, Triangoli con salsa agrodolce, e Montanarina, pomodoro del piennolo, spuma di pecorino, tartare di gambero rosa al limone. Un primo: Tortellini ripieni di Caciotta del Cerreto in brodo di zafferano e alloro, e un secondo Ossobuco in umido come una cacciatora, gremolada alle olive, morbido di patate alle erbe. Infine l’immancabile dessert Bonet al vino rosso e caramello.

Vini e prenotazioni

Il tutto accompagnato dai vini del Consorzio doc vini della Maremma Toscana. I vini delle aziende Ricci di Orbetello, La Pierotta di Scarlino e Tenuta Fertuna di Gavorrano. saranno serviti da sommelier specializzati.

LINK al menù: https://www.girogustando.tv/it/eventi/2026/giovedi-19-novembre-590/

Per prenotare: 338.9880707.