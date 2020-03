Cena di raccolta fondi per il quarto festival resistente di Follonica

FOLLONICA – Anche se mancano poco meno di due mesi, a Follonica è tutto pronto per il quarto Festival dedicato alle vecchie e nuove resistenze.

L’associazione Festival Resistente di Follonica nel suo percorso di raccolta fondi per gli eventi di aprile si ritroverà a cena venerdì 6 marzo alle ore 20 ospite dell’Egon pub in via Fiume.

La cena vuole essere non solo una tappa fondamentale di autofinanziamento ma anche un’occasione conviviale in cui, stando insieme, si possano consolidare ancora di più valori fondamentali quali la solidarietà, i diritti sociali ad iniziare da quelli del lavoro, i diritti civili l’antirazzismo e l’antifascismo.

La cena avrà un prezzo di 20 euro con possibilità di menù vegetariano e vegano su richiesta in fase di prenotazione.

Durante la cena ,coloro che vorranno farlo, potranno anche tesserarsi all’associazione al prezzo popolare di 10 € in modo da diventarne parte integrante.

Alle ore 22 sul palco dell’Egon si esibirà la frizzante band follonichese “Diane” autori della divertente canzone “Senesi al mare”

Per info e prenotazioni chiamare il numero 3713877614

Il Festival della Resistenza arriva nel 2020 alla quarta edizione e si svolgerà a Follonica ma anche a Gavorrano dal 23 Aprile al 30 Aprile con incontri , mostre fotografiche, convegni e musica per analizzare e riflettere dove sta la Resistenza oggi e quali sfide attendono tutti coloro che credono ancora in un mondo un po’ più giusto ed equo di quello attuale.