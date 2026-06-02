BAGNO DI GAVORRANO – Una serata all’insegna della convivialità, della buona cucina e del divertimento. Venerdì 19 giugno 2026 il Parco Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano ospiterà la seconda edizione della “Cena di inizio estate con Cacciuccata”, un appuntamento pensato per celebrare l’arrivo della bella stagione con uno dei piatti più rappresentativi della tradizione marinara toscana.

L’iniziativa prenderà il via alle 19.30 con l’apertura della serata e offrirà ai partecipanti l’occasione di trascorrere alcune ore in compagnia, tra sapori autentici e momenti di intrattenimento. L’evento sarà inoltre arricchito dalla presentazione del Palio delle Bighe, elemento che lega la manifestazione alla vita e alle tradizioni del territorio.

Un menù dedicato ai sapori del mare

Protagonista assoluto della cena sarà naturalmente il cacciucco, piatto simbolo della cucina costiera toscana, preparato e servito insieme ad altre specialità. Il menù della serata prevede infatti impepata di cozze, cacciucco, dolce, oltre ad acqua e vino inclusi.

Il costo della cena è fissato a 30 euro a persona. Un’occasione per gustare un menù completo in un contesto informale e accogliente, immersi nell’atmosfera del parco di Bagno di Gavorrano.

Musica e ballo con la Hurrà Band

Dopo la cena spazio al divertimento con la presenza della Hurrà Band, che accompagnerà la serata con musica e ballo. L’intrattenimento musicale rappresenta uno dei punti di forza dell’iniziativa, pensata non solo come appuntamento gastronomico ma anche come momento di aggregazione aperto a tutta la comunità.

Per chi desidera partecipare esclusivamente alla parte danzante, sarà possibile accedere all’area del ballo senza prendere parte alla cena. L’ingresso è previsto dalle 21.30 al costo di 5 euro.

Prenotazione obbligatoria

Gli organizzatori ricordano che la prenotazione è obbligatoria entro il 17 giugno 2026. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 338 1128395 e 331 3334840.

Una misura necessaria per consentire la migliore organizzazione della serata e garantire un’accoglienza adeguata a tutti i partecipanti.

In caso di maltempo

L’evento si svolgerà presso il Parco Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, ma gli organizzatori hanno già previsto una soluzione alternativa in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Se dovesse piovere, infatti, la manifestazione sarà trasferita nel salone interno, permettendo così lo svolgimento regolare dell’iniziativa.

La “Cena di inizio estate con Cacciuccata” si conferma dunque un appuntamento che unisce gastronomia, socialità e tradizione locale, offrendo ai partecipanti una piacevole occasione per inaugurare l’estate in compagnia e riscoprire i sapori e le iniziative del territorio gavorranese.