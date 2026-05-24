FOLLONICA – Una serata all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale per sostenere concretamente chi vive situazioni di difficoltà economica e sociale. È questo l’obiettivo della cena di beneficenza organizzata dal gruppo delle Benemerite della Sezione ANC, in programma il prossimo 24 maggio alle ore 20 presso il ristorante Villaggio Maresi.

L’iniziativa è stata promossa a favore della Caritas diocesana, con l’intento di raccogliere fondi destinati alle attività di assistenza e sostegno alle persone più fragili del territorio.

Un aiuto concreto attraverso l’Emporio della Solidarietà

«Il gruppo delle Benemerite è da tempo impegnato nel supporto delle attività solidali della Caritas. Già il 1° aprile 2017, infatti, il gruppo aveva contribuito alla nascita dell’Emporio della Solidarietà, progetto creato dalla Caritas Diocesana per offrire un nuovo modello di aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà» affermano la coordinatrice del gruppo Benemerite, Milena Margarella, e il presidente della sezione Anc, Arcangelo Raffaele Russo.

L’Emporio consente ai beneficiari di ritirare gratuitamente beni di prima necessità, accompagnandoli però anche in un percorso educativo orientato alla responsabilità, all’autonomia e alla cultura del consumo consapevole.

La crisi aumenta il numero delle persone in difficoltà

Nel comunicato diffuso dagli organizzatori viene sottolineato come la crisi economica e sociale, aggravata anche dalle conseguenze dei conflitti internazionali ancora in corso, stia aumentando il numero di persone che necessitano di sostegno.

Secondo il Gruppo Benemerite, garantire il soddisfacimento dei bisogni primari rappresenta anche uno strumento importante per rafforzare il senso di sicurezza sociale e contribuire alla prevenzione di situazioni di disagio estremo.

Coinvolte anche le associazioni del territorio

Per la realizzazione della serata solidale sono state coinvolte anche diverse associazioni del territorio, che hanno aderito all’iniziativa offrendo il proprio contributo organizzativo e promuovendo la partecipazione della cittadinanza.

L’invito degli organizzatori è quello di partecipare numerosi alla cena di beneficenza, contribuendo così a sostenere le attività della Caritas Diocesana e le persone che quotidianamente si trovano ad affrontare condizioni di fragilità economica e sociale.

Info: 335.397209 o 320.4726297