GROSSETO – Una serata all’insegna del divertimento, del coinvolgimento del pubblico e della solidarietà. Venerdì 19 giugno alle ore 20.30 la zona ristorazione dell’Aurelia Antica ospiterà “Cena con delitto – Un delitto diabolico”, un appuntamento che unisce teatro interattivo, buona cucina e sostegno a una causa sociale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto e parte dell’incasso sarà devoluta alle attività di ippoterapia promosse sul territorio.

Durante la cena gli ospiti assisteranno a una rappresentazione teatrale che si svilupperà tra una portata e l’altra, coinvolgendo i partecipanti nella risoluzione di un misterioso caso. Tra indizi, colpi di scena e personaggi sospetti, i commensali saranno chiamati a osservare, interrogarsi e formulare le proprie ipotesi per individuare il colpevole.

Il menù per gli adulti prevede prosciutto e melone, panzanella, tagliatelle al pomodorino fresco, pici con salsiccia e radicchio, coppetta di gelato fiordilatte, caffè, acqua e vino rosso della casa. Per i bambini fino a 10 anni sono previsti gnocchi al ragù, wurstel e patatine e coppetta di gelato fiordilatte.

La quota di partecipazione è di 35 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini fino a 10 anni. All’arrivo i partecipanti saranno accolti dalle volontarie della Croce Rossa, che raccoglieranno le quote e rilasceranno la relativa quietanza di donazione.

La prenotazione è obbligatoria entro il 17 giugno scrivendo all’indirizzo email [email protected].