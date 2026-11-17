FOLLONICA. Chiara Migliorini presenta “C’è un gatto che miagola nel bagagliaio“, una drammaturgia originale che analizza la storia del massacro del Circeo avvenuto nel 1975, quando vennero trovati i corpi di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, quest’ultima sopravvissuta e poi scomparsa nel 2005, mettendo a confronto il passato con il presente, per una riflessione collettiva sulla violenza, in particolar modo quella contro le donne.

Il testo, nella sua forma di studio, viene presentato il 20 novembre presso la libreria bistrot Altrimondi a Follonica (prenotazione al 366 6148769), mentre il 27 si svolgerà alla saletta comunale di Venturina Terme, in collaborazione con Unilibera, all’interno del programma del Comune di Campiglia M.ma.

Lo spettacolo si concentra sul contesto sociale e politico creando un ponte tra due periodi storici apparentemente lontani. Si tratta di un esperimento fortemente voluto da Chiara Migliorini, attrice, regista e drammaturga impegnata spesso su tematiche sociali e di attualità.

«Quello che viene presentato non è uno spettacolo, ma è ciò che sta prima. Sento un forte bisogno di far sentire questa drammaturgia al pubblico per capire qual è oggi l’eco di una storia così buia che riguarda il nostro Paese. La forma che presentiamo è quella di una composizione tra reading e azioni sceniche, con un primo studio di illuminotecnica a cura di Alessandro Maestrini e di progetto sonoro a cura di Nick Bandini» racconta Chiara Migliorini.

«Non avendo alle spalle una vera e propria produzione, ma il supporto di molte realtà, tra cui l’associazione Olympia De Gouges e Cantiere Cultura, ho deciso di presentare questa formula in spazi non teatrali, ma in librerie, biblioteche – precisa Migliorini – mi auguro anche scuole in futuro, per raccogliere le impressioni di varie tipologie di pubblico, con l’intento di trasformare questo lavoro in un vero e proprio spettacolo da proporre per le prossime stagioni».

«Ma credo fortemente in questo tipo di azioni che per me caratterizzano la base del processo teatrale che parte dal basso», conclude.

Il progetto è a cura dell’associazione Lotus, la drammaturgia è di Chiara Migliorini, il disegno luci di Alessandro Maestrini e il suono di Nick Bandini.

C’è un gatto che miagola nel bagagliaio: lo spettacolo

Nel 1975 Donatella Colasanti viene ritrovata all’interno di una Fiat 127 a Roma. È la sopravvissuta a quello che verrà ricordato come il terribile massacro del Circeo, una delle pagine più buie della cronaca italiana. La sua amica Rosaria Lopez è stata uccisa dai tre assassini che hanno inferto alle due giovani ogni tipo di sevizie. Lei sopravvive fingendosi morta.

Nel 2026 Lorena Isceri viene chiusa nel bagagliaio dal suo ex compagno e portata lungo un cavalcavia dell’A1 per essere gettata nel vuoto.

Sono due storie diverse in due periodi storici profondamente lontani, dal punto di vista politico e sociale.

Il testo di Chiara Migliorini si interroga su quanto e come la società si sia trasformata rispetto alle tematiche che riguardano la violenza sulle donne, rispetto al giudizio morale e l’indignazione sociale.

Non ci sono risposte in quella che è un’analisi dettagliata dei fatti che lascia il senso critico totalmente agli spettatori.

Immagini da foto di Michele Guerrini