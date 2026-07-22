CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La cronaca nera raccontata con il rigore del giornalismo e la forza della narrazione sarà protagonista del terzo appuntamento di “Castiglione Racconta“, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

L’appuntamento di sabato 25 luglio, alle 19:00, in Piazza Orto del Lilli, è con Stefano Nazzi, tra i più noti giornalisti italiani specializzati in cronaca nera.

Nato a Roma e cresciuto a Milano, Nazzi ha dedicato la sua carriera al racconto dei principali casi di cronaca del nostro Paese. È autore del podcast “Indagini”, seguito da centinaia di migliaia di ascoltatori, diventato negli ultimi anni anche un seguitissimo tour nei teatri.

Nel corso dell’incontro a Castiglione della Pescaia Nazzi presenterà i suoi libri più recenti e significativi: “Il volto del male”, “Canti di guerra” e “Predatori”.

A dialogare con l’autore sarà Erika Pontini, capocronista de La Nazione di Firenze e giornalista specializzata in cronaca nera.