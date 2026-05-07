CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un fine settimana ricco di appuntamenti a Castiglione della Pescaia con un programma che unisce celebrazioni religiose, eventi sportivi, iniziative culturali e attività per le famiglie.

Nel fine settimana si aprono le celebrazioni in onore del Santo Patrono San Guglielmo, promosse dalla Parrocchia San Giovanni Battista e patrocinate dal Comune di Castiglione della Pescaia. Il programma prevede sabato 9 maggio una cena comunitaria aperta a tutti, presso Santa Maria Goretti alle 19:30, seguita alle 21:00 dalla proiezione del video “Passione Vivente 2026”.

Lunedì 11 maggio ci sarà il tradizionale pellegrinaggio, con ritrovo alle 14:15 e partenza del cammino a piedi alle 15:00 dal Vecchio Mulino. All’arrivo si terrà l’inaugurazione del secondo stralcio dei lavori all’Eremo di Malavalle, seguita alle 16:00 dalla Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Bernardino Giordano. La giornata si concluderà con un momento conviviale presso il Capanno dei Cacciatori.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, il Pala Casa Mora ospita la Coppa Italiana di Subbuteo Tradizionale, un evento sportivo nazionale che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. È uno degli appuntamenti più attesi del calendario federale della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (Fisct) che fa tappa a Castiglione della Pescaia grazie alla collaborazione con l’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica (Acot), presieduta da Paolo Pieraccini. Il sabato sarà dedicato alla competizione individuale con oltre 100 partecipanti, mentre domenica si svolgerà la competizione a squadre con 27 team.

Nel fine settimana torna al MuVet – Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia l’evento nazionale Kid Pass Days 2026, un weekend dedicato alle famiglie pensato per avvicinare i più piccoli alla cultura attraverso attività dedicate. Il programma prevede sabato 9 maggio alle 15:30 il laboratorio didattico “Dal frammento al vaso – Restaurare per conoscere”, rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni, con partecipazione gratuita su prenotazione; domenica 10 maggio alle ore 15:00, al Museo Casa Rossa Ximenes, si terrà invece l’attività creativa dedicata ai bambini “Animali tra arte e immaginazione”, a ingresso libero.

Sempre domenica, alle 16:30, il MuVet ospiterà l’inaugurazione della mostra “Ombre” dell’artista grossetana Anna Capanni, un percorso espositivo ispirato alle statuette votive etrusche che unisce arte contemporanea e tradizione. Le Ombre sono i personaggi che popolano le opere di Anna Capanni, figure soprannaturali, creature che arrivano da un mondo lontano o forse riflesso deformato di noi stessi. La mostra resterà visitabile fino al 24 maggio negli orari di apertura del museo.

Sabato e domenica appuntamento con l’arte al Giardino “Viaggio di Ritorno” di Rodolfo Lacquaniti. Le visite guidate, adatte anche ai bambini e accessibili agli animali domestici, sono in programma per sabato alle 16:00 e domenica alle 11:00.

Domenica dalle 9:00 alle 13:00 presso gli ambulatori Asl in Piazza Orsini torna “Medici in piazza”. La giornata è organizzata dal Lions Club, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia, la Asl Toscana Sud Est, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Castiglione, la Misericordia di Buriano, il Distretto Lions 108 Toscana e la VAB di Castiglione della Pescaia.

I medici effettueranno screening gratuiti di cardiologia, ginecologia e ostetricia, urologia, nutrizionista, ortopedia, screening oculistico per glaucoma, psicologia, odontostomatologica, otorinolaringoiatra, dermatologia, diabetologia, screening diabetologico ed emoglobina glicata, screening pressorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, strumento fondamentale per la tutela della salute e il miglioramento della qualità della vita.

Infine, domenica dalle 10:00 alle 13:00, Piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia ospiterà “Bimbimbici”, la manifestazione nazionale di Fiab dedicata alla mobilità sostenibile e all’educazione stradale dei più giovani che quest’anno compie 25 anni.

L’iniziativa prevede l’allestimento di un simpatico villaggio attrezzato con percorsi di abilità, attività ludiche e momenti di animazione, realizzati in collaborazione con la Polizia Municipale e le associazioni del territorio, dove bambine e bambini potranno cimentarsi in sicurezza in giochi di abilità con tanto di mini segnaletica stradale, incroci e precedenze. Non mancheranno momenti di animazione e di educazione stradale e civile con tanto divertimento per tutti.