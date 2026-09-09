CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sarà un fine settimana ricco di iniziative quello in programma a Castiglione della Pescaia, con un calendario che spazia dalla cultura all’arte, dallo sport al divertimento senza dimenticare il sociale.

Giovedì 10 settembre, alle 17:00, incontro pubblico presso la Sala del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia per presentare alla cittadinanza il progetto di ristrutturazione e riqualificazione del Centro sociale.

Alle 18:30 di giovedì nel giardino della Biblioteca comunale torna il “Salotto di Italo Calvino”. Vera Giommoni, dialogando con Giacomo D’Onofrio, presenterà il suo libro “Il Santo Francesco e i francescani di Grosseto”.

Venerdì alle 18:30 presso il giardino della Biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia ultimo appuntamento con il “Salotto di Italo Calvino”. Mario Lancisi presenta il suo libro “La ribellione è una virtù”, dialogando con Flavio Fusi.

Si parlerà anche di energia nucleare venerdì, a Castiglione della Pescaia, nell’ambito di un incontro organizzato dal Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum, in programma alle 18:30 all’Hotel L’Approdo. L’appuntamento, dal titolo “Energia nucleare in Italia – Panoramica, prospettive ed evidenze scientifiche”, vedrà protagonista Luca Romano, fisico, divulgatore scientifico e creatore del celebre progetto “L’Avvocato dell’Atomo”, che interverrà sul tema dell’energia nucleare e sul suo possibile ruolo nel futuro energetico italiano. A introdurre e moderare il dibattito sarà Tommaso Martino. L’ingresso è a pagamento.

Alle 19:00 di venerdì una nuova opportunità per scoprire la Riserva Naturale della Diaccia Botrona con “Tramonto all’Isola Clodia”, la visita guidata gratuita nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea It-Fr, promosso dalla Provincia di Grosseto.

Venerdì, sabato e domenica tornano anche le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti. L’appuntamento per scoprire le bellezze di questo luogo così suggestivo e particolare è alle 17:00, a Buriano.

A Punta Ala torna sabato 12 settembre la “Stra Punta Ala – Corri dove la Maremma incontra il mare”. È la seconda edizione della manifestazione podistica dedicata a sportivi, famiglie e appassionati di tutte le età. L’appuntamento è fissato al Porto di Punta Ala, con ritrovo dalle 8:30 e partenza alle 10:00. I partecipanti potranno scegliere tra la gara competitiva di 9,9 chilometri, su un percorso tra asfalto, pista ciclabile e pineta, e una 5 chilometri ludico-motoria, pensata per chi desidera vivere la giornata in modo più rilassato. All’arrivo è previsto un ristoro finale per tutti i partecipanti dopo le premiazioni.

Sabato 12 e domenica 13 settembre Castiglione della Pescaia ospita la terza edizione di “Officina delle Parole – Libri & Teatro”, la manifestazione dedicata all’editoria indipendente che unisce incontri con gli autori, teatro, letture e momenti conviviali. L’iniziativa è organizzata da SIL, il Sindacato Italiano Librai di Confesercenti, e trova anche quest’anno la sua cornice nell’Orto dei Frati, uno degli spazi più suggestivi del borgo, restituito alla fruizione della comunità e valorizzato attraverso iniziative culturali. Due serate al tramonto, a ingresso libero, pensate per vivere il libro in una forma diversa e creare un incontro diretto tra pubblico, autori e teatro.

L’ultima notte di festa dell’estate a Castiglione della Pescaia sarà all’insegna della “Dolce Vita e atmosfere degli anni ’50”. Sabato, a partire dalle 21:00, le vie del centro e il lungomare si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, con musica dal vivo, balli, spettacoli itineranti, animazione, negozi aperti fino a tarda sera e iniziative per grandi e piccoli. Il dress code sarà a tema, riscoprendo lo stile degli anni ’50 con gonne a ruota, pois, foulard, bretelle, occhiali vintage e brillantina. Una festa diffusa, pensata dal CCN-Centro Commerciale Naturale per cittadini e visitatori, per salutare l’estate tra musica, divertimento, shopping e il fascino senza tempo dell’Italia della Dolce Vita.

Domenica 13 settembre si gioca a scacchi al Bagno Il Faro. L’associazione Mattoallaprossima ha scelto Castiglione della Pescaia per la tappa finale del campionato itinerante “Chess on the beach”. Al termine della serata le premiazioni della classifica finale.