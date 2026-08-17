CASTEL DEL PIANO – Castel del Piano torna a vestirsi di festa con la Notte Bianca, in programma sabato 22 agosto, dalle 18.30 a notte fonda.

Una lunga serata che animerà le vie e le piazze del paese con musica, animazione, mercatini, spettacoli, intrattenimento e cene in strada, offrendo occasioni diverse per vivere il centro e trascorrere insieme una delle serate più attese dell’estate.

L’appuntamento centrale dedicato ai bambini sarà alle 21 in piazza Garibaldi, con il Bimbobell Show, spettacolo a ingresso gratuito pensato per coinvolgere e divertire i più piccoli e le loro famiglie.

Per tutta la serata le attività commerciali e le diverse realtà coinvolte contribuiranno ad animare il paese con proposte gastronomiche, musica e iniziative diffuse, creando un percorso che accompagnerà il pubblico fino a notte fonda.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Commerciale Naturale e dalla Nuova Pro Loco Castel del Piano, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano.

Ingresso gratuito.

Per informazioni:

320 7531404

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