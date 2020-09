“Cassero in danza” apre i battenti con “Arcipelago” del Balletto Teatro di Torino

GROSSETO – Una protesta silenziosa, poetica e collettiva. Tutto questo e molto di più è “Arcipelago”, la produzione del Balletto Teatro di Torino che apre la terza edizione di “Cassero in danza”, l’evento organizzato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Istituzione Le Mura, Liceo Coreutico – Polo “Luciano Bianciardi” e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze attraverso il bando Nuovi Pubblici.

Mercoledì 9 settembre alle 21.15 andrà in scena sotto le stelle, nella magica atmosfera del Cassero senese di Grosseto – Area Spettacoli Baluardo Fortezza. Un lavoro molto interessante ed emozionante in cui i danzatori Lisa Mariani, Nadja Guesewell, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi, Hillel Perlman ed Emanuele Piras daranno vita ad un arcipelago metaforico, fatto di isole distanti, irregolari e diverse per natura, ma assolutamente affini e unite dallo stesso mare. Un’unità che nasce e vive in sinergia con lo stesso territorio.

La pandemia ha indotto il Balletto Teatro di Torino alla realizzazione di un video per cercare di trovare il modo più efficace per continuare a stare insieme, per continuare a condividere, a fiorire nei propri piccoli spazi abitativi. Il risultato è una produzione che è già stata selezionata dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea – Crt attraverso la Call #RaccontoPlurale e che può avvalersi del sound concept e della drammaturgia musicale scritti dal musicista Giorgio Li Calzi.

Quello che ci attende, dunque, è un inizio festival molto appassionante, in vista di altri appuntamenti da non perdere come lo spettacolo “50MIN in 50MQ” di E.sperimenti Dance Company in programma giovedì 10 settembre.

Tutti gli spettacoli sono alle 21.15.

Prenotazione consigliata: boxofficedanza@gmail.com

Nel rispetto delle disposizioni anti Covid è obbligatorio indossare la mascherina.

I posti a sedere saranno distanziati.

Ingresso: intero 10 euro

ridotto 5 euro (over 65, studenti, partecipanti laboratori)