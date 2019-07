“Cartoni in piazza”: a Porto Santo Stefano si proietta “Zootropolis”

PORTO SANTO STEFANO – Boom di presenze per la prima serata della manifestazione “Cartoni in piazza”. La rassegna cinematografica per grandi e piccini propone il meglio dei film d’animazione della Disney-Pixar. Capolavori da guardare sotto le stelle insieme a tutta la famiglia al piazzale dei Rioni davanti al mare dell’Argentario in località Porto Santo Stefano.

L’iniziativa, che è organizzata dalla Proloco di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario, ha come obiettivo quello di creare intrattenimento e, allo stesso tempo, stimolare la fantasia e la curiosità dei più piccoli, ma anche dei più grandi. L’organizzazione infatti richiede la complicità del pubblico per creare una platea colorata e originale: sedie, teli da mare, ciambelle, gonfiabili, poltrone, ogni seduta “non convenzionale” sarà la benvenuta.

A guardare “Gli incredibili”, la scorsa domenica, una platea di bambini. “I veri Incredibili – raccontano gli organizzatori – sono stati i bambini e le bambine del pubblico, che non solo hanno partecipato attivamente alla manifestazione, portando con loro sedute fantastiche e spiritose, ma anche seguendo con gioia e spontaneità il film. E’ stato un successo che speriamo di replicare domenica 14 luglio”.

Domenica 14 luglio, a partire dalle 19, dopo la solenne cerimonia della “Consegna dei Battelli” e la presentazione del “Manifesto del palio”, organizzata da Ente Palio di Porto Santo Stefano, l’associazione premierà il vincitore del concorso:”Il Palio con gli occhi di un bambino”.

Il tutto sarà accompagnato da animazione e da un castello gonfiabile.

Dalle 21.30 inizio della proiezione del film:

“Zootropolis” animazione, USA, 2016, 108′ di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush , dai creatori di “Frozen” e “Big Hero”, vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione nel 2017.

Zootropolis è la città-Stato in cui convivono tutti gli animali, dal gigantesco elefante al minuscolo topolino, al di là delle differenze di specie. Fino all’arrivo, in città, della piccola coniglietta Judy Hoops, come nuovo membro della polizia, composta da animali grandi e forti. Per lei non sarà facile farsi accettare, ma determinata a mostrare il suo valore, Judy coglie l’opportunità di risolvere un complicato caso, anche se questo vorrà dire allearsi con l’astuta volpe Nick Wilde.

INFO: http://www.prolocomonteargentario.it

MAIL: info@prolocomonteargentario.com

LUOGHI DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: piazzale dei Rioni, Porto Santo Stefano (GR)

INGRESSO: gratuito