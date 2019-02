“Carpe Diem”: in città la mostra che racconta la Maremma tra letteratura, scultura e pittura

GROSSETO – La mostra “Carpe diem” unisce tre generi di arte, letteratura, scultura e pittura, che hanno un unico comune denominatore: la Maremma. Le opere sono della scrittrice Agata Florio, della pittrice Stefania Lenzi e dello scultore Giancarlo Renzetti, in arte Aule. La mostra avrà inizio lunedì 11 febbraio alle 17 e sarà aperta fino al 24 con orario 16,30 19,30

Stefania Lenzi

L’espressione pittorica di Stefania Lenzi e’ essenzialmente figurativa e racchiude in se’ un’atmosfera antica, sia nei paesaggi della sua Maremma, sia nelle sue nature morte. Esaminando le sue opere emerge una coraggiosa forma d’arte; infatti la scelta della tecnica e dei soggetti da lei trattati, unitamente al suo cromatismo ed alla ricchezza compositiva, mostrano particolari qualita’ pittoriche.

Agata Florio

“Quando in un individuo il sentimento, il desiderio impellente di esprimere i propri pensieri, come il voler ricalcare “orme antiche”, premono sempre più forti, non possono, ad un certo momento, non esplodere con tutta la loro forza.” Come ha scritto il critico Giuseppina Scotti nella presentazione di Quell’ agosto del’59, “Agata Florio in questo volume, chiaramente autobiografico, ripercorre e dipana il filo delle proprie vicende della vita per donare a sé stessa e a ogni lettore attimi di esistenza particolarmente intensi, vissuti nella loro interezza, per trasmetterli, comunicarli attraverso il tintinnare della “voce” del proprio cuore.

Giancarlo Renzetti in arte AULE Le radici dell’arte:

Giancarlo AULE Renzetti è un artista Vetuloniese che lavora con la radica di olivo. In dimensioni e tecniche che sono davvero rare per qualsiasi artista del legno. Le sue opere non lasciano dubbi che qui si oltrepassi l’artigianato, in una percezione dei materiali e una ricerca della forma che è per lo stesso autore pura arte a partire dall’azione creativa. A metà tra la rappresentazione e l’astratto, ogni opera è un pezzo in testa dell’autore che sembra non lasciare alla casualità nemmeno una delle venature.