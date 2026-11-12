FOLLONICA – A grande richiesta si aggiunge una terza proiezione di “Caro mondo crudele” al Piccolo Cineclub Tirreno. Dopo il tutto esaurito per gli appuntamenti delle 17.30 e delle 21.30 di sabato 14 novembre, è stata organizzata una nuova proiezione alle 14.30.

Anche per questo appuntamento sarà presente il regista Niccolò Falsetti, che incontrerà il pubblico al termine del film.

“Caro mondo crudele”, diretto da Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, è stato realizzato con la partecipazione di Zerocalcare, autore anche del tratto grafico, e le musiche originali di Giancane.

La proiezione si terrà nella Sala Tirreno, in via Bicocchi 53 a Follonica. Per partecipare è necessaria la prenotazione, con un contributo di 5 euro e il tesseramento al Piccolo Cineclub Tirreno.

Le prenotazioni per il nuovo orario delle 14.30 sono aperte esclusivamente tramite WhatsApp al numero 339 3880312.