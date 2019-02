CarnevaleFollonica19, al Casello Idraulico appuntamento con l’arte: i pittori locali espongono

FOLLONICA – Nella sala del Casello Idraulico di via Roma è aperta fino a venerdì 15 febbraio la mostra dei pittori follonichesi dell’Associazione “Golfo del Sole”. Un appuntamento, inserito nel nutrito programma di iniziative della 52^ edizione del Carnevale Follonichese.

La rassegna coincide con l’inizio annuale delle esposizioni pubbliche degli appassionati artisti locali. Un momento, inoltre, per ritrovarsi, discutere, per parlare e menzionare anche le singole e frequentate attività di insegnamento, in atto in città, al di fuori dello storico sodalizio, presieduto da Manlio Micheloni.

Si tratta di lezioni, frequentate da piccoli, giovani ed adulti come quelle tenute da Rita Brucalassi e Angela Maria Guitto che si tengono nella Libera Officina d’Arte in via Bicocchi; o quelle di Sonia Montomoli nella Simon Art School in via Sicilia.

Al Casello sono esposte le opere di: Loreno Martellini, Liana Ciullini, Sonia Montomoli, Vittoria Zanaboni, Vanna Corti, Rosi Spoto, Enzo Pollini, Vittorio Piro, Lelia Grassi, Gabriella Cappelletti, Manlio Micheloni, Rita Brucalassi, Angela Maria Guitto, Laura Querci, Carla Moscatelli, Pietro Alberti, Antonio Baldeschi (1945 . 2013), Patrizia Baldeschi, Giuseppina Savi, Sonia Chiti, Claudio Mariotti, Maurizio Burchianti, Maria Grazia Alpini, Franco Agresti.

La mostra ad ingresso libero è visitabile ogni giorno dalle ore 17 alle 19.