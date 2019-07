Carnevale estivo a Follonica: sfilata dei carri, musica e divertimento per le vie della città

FOLLONICA – L’associazione Carnevale Follonica, con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale, e in collaborazione con l’associazione quartiere Vivi Salciaina, presenta la quinta edizione del carnevale estivo che vedrà sfilare i carri dell’edizione invernale 2019 nelle strade del quartiere di Salciaina.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 luglio a partire dalle 21, quando i carri e le mascherate dei rioni follonichesi si presenteranno in strada arricchiti dalle illuminazioni, proponendo anche ai turisti estivi tutta la maestria dei costruttori del Golfo.

Una cartolina importante per la kermesse in maschera, che punta così ad allargare il proprio appeal mostrando anche ai visitatori della nostra città uno degli appuntamenti culturali ed artistici più importanti di tutta la stagione, un momento quindi da non perdere per tutti i turisti che potranno conoscere da vicino un aspetto importante della tradizione ultracinquantennale cittadina in ambito carnevalesco e per i follonichesi che potranno tornare a vivere per una serata l’allegria e la gioia delle sfilate in maschera.