Carnevale al museo, ecco l’iniziativa “Maam in maschera”

GROSSETO – Il museo archeologico e d’arte della Maremma apre le porte al Carnevale. Domenica 23 febbraio alle 16.30 è in programma la manifestazione al “Maam in maschera”, un momento di svago e divertimento per decorare con il personale del museo la propria maschera di carnevale.

Il laboratorio è dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Costo dell’iniziativa 1 euro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 0564488752 o visitare il sito web all’indirizzo https://maam.comune.grosseto.it.