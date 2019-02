FOLLONICA – La Filarmonica cittadina Giacomo Puccini presenta, mercoledì 13 febbraio alle ore 21 nella Sala Leopoldina, il Concerto di Carnevale.

I brani scelti per questo concerto saranno presentati dalle Reginette che rappresentano gli otto Rioni di questo Carnevale e non mancherà una sorpresa…. Una nuova occasione per ascoltare la banda cittadina, altra istituzione follonichese che con le più famose marce, arie da opera, canzoni popolari, renderà omaggio al Carnevale.