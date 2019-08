Carmen Consoli sul palco di Festambiente: il programma completo di sabato

RISPESCIA – Terza giornata di Festambiente, festival nazionale di Legambiente che si tiene a Rispescia (Grosseto) dal 14 al 18 agosto. Ecco il programma della giornata di sabato 17 agosto.

Programma

Ore 9,30 Vetulonia, visita guidata gratuita al Museo archeologico di Vetulonia

Ore 10,00 Bagno Bruna, Castiglione della Pescaia Festa delle Vele: laboratori e giochi di educazione ambiente per bambini e ragazzi con gli educatori Legambiente e la collaborazione dell’associazione Terramare Uisp per imparare giocando i segreti del mare e della costa tra laboratori didatti e sport acquatici

ore 11,00 Green Beach, Castiglione della Pescaia Festa delle Vele: il mare più bello. Partecipano Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Giancarlo Farnetani sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi assessore all’ambiente Castiglione della Pescaia

ore 17,30 Città dei Bambini e Scienzambiente. Iscrizione ai giochi e laboratori

Ore 18,00 Padiglione dell’Agroecologia Summer break. Degustazione Tisana Menta Piperita di Le Stagioni d’Italia

Ore 18,00 “Oltre il Duomo” si ‘trasferisce’ per alcune ore a Festambiente. In programma una conferenza sulla mostra-evento. Ne parleranno Barbara Fiorini, curatrice della mostra, Chiara Valdambrini, curatrice scientifica della mostra, Lucia Venturi presidente del Parco regionale della Maremma, Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Simona Pozzi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Carlo Citter, Maura Mordini e Roberto Farinelli dell’università di Siena e don Roberto Nelli per la Diocesi di Grosseto

ore 18,30 Padiglione Natur&turismo Castiglione della Pescaia: dalla teoria alla pratica per un turismo accessibile e #plasticfree. Partecipano Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente, Giancarlo Farnetani sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi assessore all’ambiente Comune di Castiglione della Pescaia

Ore 18,30 Officina dei Sapori Rosso Morellino. Degustazione guidata in collaborazione con il Consorzio Tutela del Morellino di Scansano Docg

ore 18,30 Auditorium Oltre il Duomo: il rifiuto che diventa testimonianza. Partecipano Barbara Fiorini curatore della mostra oltre il duomo, Chiara Valdambrini direttrice MAAM – Comune di Grosseto, Lucia Venturi Parco Regionale della Maremma, Andrea Sforzi direttore del museo di Storia Naturale della Maremma, Simona Pozzi Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Carlo Citter, Maura Mordini e Roberto Farinelli Università di Siena, don Roberto Nelli Diocesi di Grosseto

ore 18,30 Piazza Economia Civile Biodistretti: la nuova rivoluzione verde. Come fare crescere nei territori le filiere agricole della sostenibilità. Partecipano Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Marco Santori presidente Fan, Benedetto Fracchiolla Mondo olio, Erika Marrone Responsabile qualità Alce Nero, Stefano Pratesi

ore 19,00 allo spazio Cinema liberazione dei rapaci recuperati da Sos animali onlus in collaborazione con la Regione Toscana e Progetto Migratoria.

ore 19,15 Tramonti nell’uliveto – Siamo davvero In mezzo al mare

ore 19,30 Spazio Incontri Il Mare più bello 2018: consegna delle 5 Vele ai Distretti costieri e ai Comuni 5 Vele dei laghi con Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente e Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente e del Premio Legambiente e Il Tirreno Balneari sostenibili

ore 19,45 Padiglione dell’Agrocologia “Agricoltori biologici dal 1978″. Degustazione

ore 19,45 Le birre di Birrificio Angelo Poretti. Le birre di Birrificio Angelo Poretti tornano a Festambiente per incontrare i prodotti tipici della Maremma

ore 20,00 Spazio Incontri Cambio di rotta: economia circolare e plastic free per liberare il mare dei rifiuti. Coordina Filippo Solibello Rai Radio2. Partecipano Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Chiara Braga commissione ambiente della Camera, Vittorio Bugli assessore Regione Toscana, Stefano Ciuoffo assessore al turismo Regione Toscana, Giovanni Corbetta AD Ecopneus, Fausto Ferruzza presidente Legambiente Toscana, Claudio Vanni Unicoop Firenze, Giorgio Vaccaro Fater Smart

ore 20,00 Città dei Bambini I libri di Festambiente: Cento parole di Gennaro Guida. Partecipa l’autore.

Ore 20,45 Piazza Economia Civile consegna del Premio Ambasciatori del Territorio

ore 21,00 Piazza Economia Civile Agroecologia circolare: quando la sostenibilità fa sistema, dal campo alla tavola. Partecipano Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Mario Lolini vicepresidente commissione Agricoltura della Camera, Claudio Gallerani presidente Coprobi, Mariagrazia Mammuccini FederBio, Roberto Chiesa direttore commerciale Romagnoli S.p.A, Gabriele Chilosi Università della Tuscia. A seguire il premio Ambasciatori del territorio

Ore 21,00 Officina dei Sapori “Le birre di Birrificio” Angelo Poretti

ore 21,00 Auditorium Alfio Cavoli: l’uomo, il maremmano, lo scrittore fra storia e leggenda. Coordina Paolo Nardini Archivio delle tradizioni popolari della Maremma. Partecipano Daniela Cavoli figlia di Alfio Cavoli, Franco Limardi Scrittore, Mario Fraschetti Teatro Studio. Iniziativa promossa da Effigi Editore, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma, libreria q.b.

ore 21,00 Città dei Bambini Ecocircus by Luca Regina.

ore 21,00 Clorofilla film festival Presentazione partnership tra UAM.tv e Clorofilla. A seguire Choose love di Thomas Torelli, partecipa l’autore

Ore 21,00 Ristorante Peccati di Gola Festa delle Vele. Degustazione di piatti tradizionali dedicata a Castiglione della Pescaia, comune premiato con le 5 vele di Legambiente

ore 22,30 Area Spettacoli – Carmen Consoli

ore 00,30 Piazza Economia Civile – TrePazziAvanti

ore 00,30 Uliveto – Osservazione delle stelle in collaborazione con Associazione Astrofili di Piombino