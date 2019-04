Capolavori del grande schermo in città: doppio appuntamento al cinema Stella

GROSSETO – Due film al cinema Stella per mercoledì 17 aprile. Alle 17 viene riproposto “Book Club – Tutto può succedere” di Bill Holderman interpretato da Jane Fonda, Diane Keaton e Candice Bergen e alle 21.15 penultimo appuntamento con la rassegna Capolavori a cura di Fabio Sonzogni.

Il film in programma è “Ghost dog – Il codice del samurai” di Jim Jarmusch. Interpretato da Forest Whitaker, Ghost Dog vive in una capanna in cima al tetto di un edificio abbandonato, con la sola compagnia dei piccioni viaggiatori.

Scandita dalla lettura e dall’osservanza delle regole d’onore di un antico codice samurai, la sua giornata trascorre nell’assolvimento del suo lavoro di killer al servizio di Louie, un mafioso che, anni prima, è intervenuto salvandolo dall’aggressione di una gruppo di bianchi fanatici. Ghost Dog arriva, esegue, e poi invia a Louie un piccione per informarlo del lavoro fatto.

Per una serie di disguidi, un incarico non arriva a termine e Ghost diventa il bersaglio in una caccia all’uomo ordinata dal boss Varga, con obiettivo finale forse lo stesso Louie. In ossequio al codice, per Ghost Dog salvare Louie diventa il primo dovere. Comincia così una guerra personale contro la ‘famiglia’, ben sapendo di andare incontro alla propria fine.