CAPALBIO – Il Comune di Capalbio riporta il Capodanno in piazza, rilanciando una tradizione che mancava da anni e restituendo alla cittadinanza un momento di incontro e condivisione per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno. L’appuntamento con la “Festa in piazza – Capodanno 2027” è per giovedì 31 dicembre, dalle ore 20.30, nella tensostruttura riscaldata che sarà allestita in piazza della Repubblica a Borgo Carige.

La serata prevede il tradizionale cenone, organizzato da Asd Capalbio Calcio e Odv Futura Capalbio, accompagnato dalla musica dei dj Lorenzo Di Fabio e Simone Renzi. Allo scoccare della mezzanotte spazio ai festeggiamenti con bollicine e panettone offerti a tutti i partecipanti dal Comune di Capalbio in collaborazione con Emi Market e le cantine vitivinicole del territorio. La serata proseguirà con il dj set fino alle ore 3 di venerdì 1° gennaio.

«Siamo particolarmente felici di riportare il Capodanno in piazza a Capalbio dopo anni di assenza – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini –. Vogliamo che sia un’occasione per ritrovarsi, condividere un momento di gioia e accogliere insieme il 2027. È un’iniziativa che l’Amministrazione comunale promuove con convinzione perché mette al centro Capalbio e la sua gente, valorizzando lo spirito di comunità che contraddistingue il nostro territorio. Desideriamo che questa sia una vera festa collettiva, capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un clima di convivialità e divertimento».

L’accesso alla tensostruttura con il dj set è libero e aperto a tutti. Solo per il cenone è prevista una quota di partecipazione di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 10 anni. Il menù comprende antipasti con prosciutto, capocollo, formaggio e crostini misti; primi piatti con pasta al forno e penne alla boscaiola; secondi con arista, peposo e cotechino con lenticchie; contorni con cicoria e pisellini. Inclusi acqua e vino.

Per prenotare il cenone è possibile contattare Mirko (347 3611081), Riccardo (380 3411441) o Daniele (339 4786562). Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro e non oltre lunedì 21 dicembre tramite bonifico all’IBAN dell’Asd Capalbio Calcio IT11V0885172181000000215034 oppure di persona il martedì e il venerdì dalle ore 19 al campo sportivo di Borgo Carige.