Capodanno con il concerto dei Dynamite 36 al teatro Moderno: sarà trasmesso da Tv9

GROSSETO – La giovanissima band dei Dynamite 36 è stata invitata ad esibirsi al Teatro Moderno di Grosseto il 31 dicembre. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta da Tv9 ,tutto sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative anti-covid e quindi senza pubblico, con i migliori musicisti maremmani e del panorama dello spettacolo grossetano. La serata sarà presentata dal Conte Max Venturacci in collaborazione con L’associazione Ad Arte. La Band dei Dynamite 36 è composta da Francesco Bezzini (chitarra), Nicola Giomi (batteria), Raffaele Faralla (tastiere) , Tommaso Ninci (voce) Niccolò Governi(basso) tutti studenti del liceo musicale polo Bianciardi di Grosseto tranne il bassista ex studente del medesimo istituto che frequenta attualmente il conservatorio.

I giovani musicisti sono insieme dal giugno del 2019 il loro genere musicale s’inclina al pop rock e nel luglio 2020 hanno inciso e pubblicato il loro primo inedito “La Ragazza del Campo “che presenteranno sul palco del teatro Moderno di Grosseto il 31 dicembre.