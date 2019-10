Capalbio 2024 per una costa sostenibile, Bianciardi: «Non vogliamo che i Capalbiesi emigrino per mancanza di case»

CAPALBIO – «Governare con i cittadini per i cittadini» ecco come ha esordito il sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi in occasione della presentazione di Capalbio 2024. «Il nostro obiettivo è quello di ascoltare il territorio e creare una comunità compatta che si muova nella stessa direzione».

La nuova Giunta inaugura così il suo quadriennio, «scegliendo la trasparenza per rendere partecipi i cittadini del piano di sviluppo. Capalbio 2024 non sarà l’unica occasione di confronto, abbiamo in mente di programmare altri incontri per favorire il dibattito e dare la possibilità ai cittadini e ai portavoce di ogni settore di esprimere le proprie esigenze – continua Bianciardi -. Il tema dell’urbanistica ci sta molto a cuore, vorremmo che i capalbiesi non emigrassero per mancanza di abitazioni e per questo vorremmo intervenire in modo incisivo».

Gianfranco Chelini, assessore allo Sviluppo Economico e Turismo, ha esposto il programma dei due giorni di Convegno, che si terrà all’ex Caseificio Russo, località Monte Alzato, Torba a Capalbio venerdì 8 e sabato 9 novembre. Tra gli obiettivi anche quello di rendere Capalbio più “sostenibile”, stimolando l’uso di mezzi di spostamento più compatibili con la tutela dell’Ambiente come auto e bici elettriche. «La Costa e le Isole toscane scelgono di posizionarsi quale destinazione capace di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle comunità ospitanti prevedendo e accrescendo le opportunità per il futuro», è quanto afferma Francesco Palumbo, il direttore di Toscana promozione turistica.

Il convegno organizzato dalla Regione Toscana e Toscana promozione turistica in collaborazione con Legambiente è incentrato proprio sulla mobilità: riduzione delle emissioni attraverso nuovi servizi di trasporto, sistemi di micro-mobilità, mobilità elettrica e intermodalità saranno i temi centrali che i principali stakeholder dei 12 ambiti turisti della Costa e Isole toscane sono chiamati a discutere: non solo il Sottosegretario del MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo) Lorenza Bonaccorsi ma anche Stefano Ciuoffo (assessore regionale attività produttive, credito, turismo e mobilità) e Vincenzo Ceccarelli (assessore alle infrastrutture e alla mobilità) prenderanno parte a “Costa e Isole Toscane, destinazione sostenibile”, che si terrà il 9 novembre a partire dalle 15:00.

Per maggiori informazioni e pre-registrazioni è possibile consultare il sito www.capalbio2024.it