Canti del maggio sotto la quercia dedicata al poeta maremmano Morbello Vergari

GROSSETO – Domenica 9 giugno, a partire dalle 15, nell’area archeologica di Roselle avrà luogo l’iniziativa “Maremma: canti e suoni della tradizione. Serata fra le vestigia di Roselle” che viene realizzata per la seconda volta dall’associazione Maremma cultura popolare.

Grazie al patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Grosseto, questa manifestazione consente di mettere insieme più cose: storia del territorio, conoscenza del sito archeologico di Roselle e, non ultime, le tradizioni della Maremma, coniugando in questo modo turismo, cultura popolare e agricoltura.

“Preziosa la collaborazione e l’intesa con la Pro Loco di Roselle, la partecipazione dell’Area Archeologica Nazionale di Roselle e dell’Università di Siena” dicono dall’associazione Maremma cultura popolare.

I visitatori saranno accolti dal ‘canto del Maggio’, tradizione ancora presente nel nostro territorio che nell’occasione vedrà la presenza di alcuni Gruppi di maggiaioli: i Pici ‘gnoranti con la loro carica di allegria, il gruppo di Braccagni ‘Galli Silvestro’, che quest’anno festeggia i suoi 40 anni di attività, i Cantori del maggio di Civitella Marittima, che eseguono il testo di un Maggio antichissimo risalente al XVII° secolo tramandato a memoria per generazioni con le stesse modalità esecutive.

Alle 17.30, sotto la grande quercia dedicata al poeta contadino Morbello Vergari all’interno dell’area archeologica, verrà realizzata un’azione teatrale con testi, poesie, suoni e canti legati alla figura di Morbello, che visse gran parte della propria esistenza proprio nell’area degli scavi dove si era trasferito nel 1955 con la famiglia a fare il contadino.

La performance mette insieme l’esperienza del Teatro studio con le voci di Mirio e Luca e la regia di Mario Fraschetti. Il Coro degli Etruschi, invece, eseguirà canti e musiche del repertorio tradizionale, fra cui alcuni brani musicali composti dallo stesso Morbello come la canzone “Giorni d’aprile”. Nell’occasione sarà presente il cantastorie Mauro Chechi per testimoniare l’amicizia che lo ha legato a questo personaggio.

Alle ore 19 sarà offerto gratuitamente un buffet con prodotti tipici della Maremma.

“La città etrusco-romana di Roselle, in gran parte ancora da scavare e conoscere, rappresenta il passato remoto e le radici più profonde della storia di Maremma che continua ancora oggi ad incuriosire – continuano dall’associazione -. La visita guidata all’area archeologica condotta dagli archeologi del team di ricerca dell’Università di Siena e dal personale del parco, si alternerà alle varie espressioni della tradizione canora maremmana, creando una ulteriore preziosa occasione per far conoscere l’entroterra culturale che ha plasmato nei secoli il carattere della gente di Maremma e la tipicità di un territorio, forte delle sue bellezze naturali e culturali.

I visitatori saranno accolti dalla direttrice Maria Angela Turchetti e dal personale della antica Città di Roselle. Per la visita dell’area e per i buffet è necessaria la prenotazione”.