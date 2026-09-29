FOLLONICA – Al via il Corso per Unità Cinofile da Salvataggio di Asd Newfoundly: formazione per binomi sportivi e operativi.

Prenderà il via sabato 10 ottobre 2026 alle ore 9.30, a Follonica, il nuovo Corso per Unità Cinofile da Salvataggio organizzato da Asd Newfoundly – Centro Cinofilo, in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Follonica e Fedicas – Federazione italiana cani da salvataggio.

Il percorso formativo, che si svolgerà ogni sabato mattina, è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa affascinante disciplina, sia con finalità sportive che operative, attraverso un programma completo che unisce preparazione tecnica, affiatamento del binomio e lavoro in ambiente acquatico.

A guidare i partecipanti saranno istruttori qualificati con oltre 15 anni di esperienza nel settore delle unità cinofile da salvataggio, mettendo a disposizione competenze maturate sul campo e un metodo di lavoro consolidato.

Con l’avvio della nuova stagione sportiva, il Centro Cinofilo Newfoundly riprende inoltre tutte le proprie attività didattiche, offrendo percorsi formativi rivolti sia ai proprietari che desiderano vivere nuove esperienze con il proprio cane, sia a chi intende intraprendere un percorso di specializzazione tecnica.

Tra i corsi in partenza

Educazione di base (lezioni individuali e di gruppo): un percorso dedicato ai cani di tutte le età per costruire una corretta relazione cane-proprietario, migliorare la gestione nella vita quotidiana e insegnare i principali comportamenti utili in ogni contesto.

Rally Obedience: disciplina sportiva basata sulla collaborazione tra cane e conduttore, che unisce obbedienza, precisione e divertimento attraverso un percorso composto da esercizi sempre diversi.

Nose Scent Game: disciplina sportiva che prende ispirazione dalle tecniche di ricerca impiegate dalle Forze dell’Ordine per l’individuazione di sostanze. Attraverso un percorso ludico e progressivo, il cane impara a riconoscere uno specifico odore e a segnalarne la presenza, sviluppando concentrazione, autocontrollo, capacità olfattive e collaborazione con il conduttore.

Mantrailing Sportivo: disciplina che insegna al cane a seguire la traccia olfattiva lasciata da una persona, sviluppando capacità di ricerca, lavoro di squadra e una profonda sintonia con il proprio conduttore.

Corso per Istruttore di Mantrailing Sportivo: percorso di formazione rivolto a chi desidera acquisire competenze tecniche e didattiche per insegnare la disciplina e accompagnare nuovi binomi nel loro percorso.

Tutti i corsi sono tenuti da tecnici qualificati e organizzati sotto l’egida di AiCS, con l’obiettivo di promuovere una moderna cultura cinofila fondata sul rispetto del cane, sulla preparazione tecnica e sulla crescita del binomio.

Le iscrizioni sono già aperte.

Per informazioni e iscrizioni:

Asd Newfoundly – Centro Cinofilo

Via della Pirite snc, Bagno di Gavorrano (GR)

Cell. e WhatsApp: 347 3531248

E-mail: [email protected]

Sito web: www.newfoundly.it