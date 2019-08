Campione di flyboard Cristiano Perseu ad Acqua Village con le sue acrobazie volanti

FOLLONICA – Cristiano Perseu è di nuovo ospite di Acqua Village. Il campione di flyboard sarà protagonista nei parchi acquatici di Follonica e Cecina rispettivamente mercoledì 14 e giovedì 15 agosto con due esibizioni in ogni struttura.

Chi ha avuto la possibilità di assistere alla sua esibizione lo scorso anno conosce già l’emozione che regala il rider con le sue acrobazie mirabolanti in “sella” a un flyboard attaccato a una moto d’acqua. L’accessorio sfrutta infatti la propulsione permettendo a chi lo indossa di volare e di compiere acrobazie adrenaliniche.

E in questo Cristiano è un campione: salti, giri della morte, elevazioni spettacolari, creano uno show unico nel suo genere che ha reso famoso il rider in tutta Italia e non solo. E Acqua Village non poteva perdere l’occasione di invitarlo nuovamente dopo il debutto dello scorso anno.

E per questa estate la proprietà ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti con quattro eventi: mercoledì 14 agosto lo show sarà al parco di Follonica (alle 12 e alle 15.30) e giovedì 15 agosto Cristiano si sposterà a Cecina sempre con due esibizioni, la prima alle 12 e la seconda alle 15.30. I suoi spettacoli sono prove che richiedono grandi capacità fisiche: ex campione di atletica, il rider sardo si allena costantemente per riuscire a fare le acrobazie con il suo inseparabile flyboard. Lo show è coinvolgente e ne avranno prova gli ospiti dei parchi acquatici Acqua Village.