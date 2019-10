“Camminata tra gli olivi”: visita guidata gratuita dal centro storico fino all’oliveto di San Pietro

PITIGLIANO – Domenica 27 ottobre, appuntamento a Pitigliano per la terza Giornata nazionale della camminata tra gli olivi promossa dall’associazione Città dell’olio.

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica promossa dalla Giornata nazionale della camminata tra gli olivi. Sono 119 le Città dell’olio che, in occasione della manifestazione, organizzeranno passeggiate all’aperto negli oliveti, visite a frantoi e olivi secolari, degustazioni di olio e corsi di assaggio e molto altro ancora per raccontare la bontà del nostro olio e far scoprire la bellezza del nostro paesaggio.

Nelle 17 regioni coinvolte – dalla Lombardia alla Sicilia – tanti itinerari dedicati a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde. Ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici.

A Pitigliano il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9.40 all’ufficio turistico, in piazza Garibaldi 12. La camminata partirà alle 10 per attraversare il borgo antico, immergersi nell’affascinante percorso delle vie Cave, fino a raggiungere l’oliveto di San Pietro, per assistere alla raccolta delle olive.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria. Durata del percorso circa 3 ore, lunghezza: 2,5 chilometri. Si consiglia abbigliamento adeguato con scarpe da trekking o da outdoor.

Info: ufficio turistico del Comune di Pitigliano 0564 617111 mail: iat@comune.pitigliano.gr.it