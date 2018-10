Camminare tra gli olivi: il suggestivo percorso nel territorio di Pitigliano

PITIGLIANO – Camminata tra gli olivi a Pitigliano, domenica 28 ottobre, alle 10, con ritrovo in piazza Garibaldi 12.

«Passeggiare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi che caratterizza le nostre colline è l’esperienza inedita e unica offerta dalla Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi – illustrano gli organizzatori – una iniziativa promossa dall’associazione Città dell’Olio, in programma domenica 28 ottobre a Pitigliano e in contemporanea in 120 città dell’olio. La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra le comunità e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria, ma anche per sviluppare un turismo dell’olio».

Ogni Comune ha selezionato un percorso tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale. Questa esperienza diventa particolarmente suggestiva nella città del tufo: la prima parte della passeggiata si snoda attraverso il borgo antico per poi uscire dalla storica porta di Sovana e proseguire attraverso la Via Cava Poggio Cani e la Via Cava di San Giuseppe, fino a raggiungere l’oliveto di San Pietro, dove i partecipanti potranno assistere alla raccolta delle olive.

«Rientrando in paese – dicono ancora gli organizzatori – il percorso si concluderà con una degustazione di prodotti tipici all’interno della cantina monumentale della cooperativa di Pitigliano, nel cuore del centro storico. Costo della degustazione: 20 euro a persona. L’iniziativa avrà una durata di quasi 3 ore. Il percorso è facile, si consiglia abbigliamento adeguato con scarpe da trekking o da outdoor».

Per partecipare alla giornata è necessaria la prenotazione.

INFO E CONTATTI

iat@comune.pitigliano.gr.it – 0564 61 71 11