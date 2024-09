PITIGLIANO – Una camminata dal Museo Civico archeologico della civiltà etrusca Pellegrini di Pitigliano fino al Museo di San Mamiliano a Sovana attraverso suggestivi sentieri scavati nel tufo e un paesaggio contraddistinto da una natura incontaminata.

L’appuntamento è domenica 6 ottobre in occasione del secondo evento organizzato dal Sistema Musei di Maremma, capofila il Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto, per promuovere il progetto “Da Museo a Museo”. Iniziativa finanziata dalla Regione Toscana con l’obiettivo di mettere in collegamento i musei della Maremma mediante una selezione di sentieri escursionistici, raggiungibili anche con mobilità dolce. In più la possibilità, da parte dei partecipanti, di raccogliere dati sulla presenza di fauna e flora spontanea lungo il percorso e a segnalare le loro osservazioni tramite i propri cellulari con l’app INaturalist scaricabile su tutti i dispositivi, in una logica di “Citizen Science”, la scienza che si realizza con il contributo dei cittadini.

Il ritrovo è alle 9.30 nel cortile del Palazzo Orsini a Pitigliano. Dopo una visita al museo, che accoglie i reperti provenienti dalla necropoli di Poggio Buco, tra cui le ceramiche da simposio in bucchero detto “pesante” databili nella prima metà del VI secolo a.C.-, e ceramiche con decorazioni di animali fantastici dello stile etrusco-corinzio (fine VII-metà VI sec. a.C.), inizia la camminata verso Sovana, nel Parco Archeologico città del tufo, lungo un percorso di 8 chilometri che si può percorrere in circa 3 ore e mezza.

Si tratta di una viabilità antichissima come le vie cave, strade profondamente incassate nella roccia con pareti scavate nel tufo che raggiungono anche i venti metri di altezza, rese affascinanti dal percorso tortuoso e dalla fitta vegetazione che cresce all’interno, tipica di ambienti umidi. Seguendo questi percorsi alternati da strade bianche immerse nei vigneti si raggiunge la Rocca Aldobrandesca, alle porte di Sovana, e da lì si entra nel piccolo ma affascinante borgo con la sua piazza conosciuta in tutto il mondo, su cui si affaccia il Museo di San Mamiliano, situato in una delle chiese più vecchie di Sovana. Al suo interno, oltre alla collezione di monete d’oro tardoantiche rinvenute nel corso dello scavo dei livelli pavimentali della chiesa, sono visibili numerosi reperti sia medievali che etruschi recuperati negli scavi della città di Sovana e nelle necropoli circostanti. Dopo la visita rientro in pullman a Pitigliano.

La partecipazione all’evento è gratuita ma obbligatoria la prenotazione utilizzando il codice QR Code o il link che si può trovare sul sito dei Musei di Maremma a questo indirizzo: https://www.museidimaremma.it/da-museo-a-museo/ con tutte le informazioni sul progetto. Ai partecipanti si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo e portarsi acqua e pranzo a sacco.

Ricordiamo che tutti e sei percorsi del progetto “Da Museo a Museo”: Monte Amiata, Grosseto e pianura, Costa d’Argento, Regione dei Tufi, Colline dell’Albegna e Colline Metallifere, si possono percorrere seguendo le guide che si possono scaricare sempre dal sito: www.museidimaremma.it alla sezione “Da Museo a Museo” o su quello del Museo di Storia Naturale della Maremma: https://www.museonaturalemaremma.it/da-museo-a-museo/

Per informazioni: 0566906525, e-mail: [email protected]