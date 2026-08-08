MASSA MARITTIMA – Lunedì 10 agosto, dalle 20 alle 24, il centro storico di Massa Marittima si anima con “Le Notti del Vino”, un’occasione imperdibile per scoprire i vini del territorio in un’atmosfera di festa, con musica dal vivo, in una delle piazze medievali più affascinanti della Toscana.

Protagoniste della manifestazione promossa dalla Strada del Vino e dei Sapori Monteregio in collaborazione con il Comune, sono le aziende vitivinicole locali, che offriranno ai partecipanti l’opportunità di conoscere direttamente le diverse espressioni del patrimonio enologico della Maremma.

In questa edizione in particolare sarà possibile scoprire le etichette di 23 produttori del territorio: Podere Cigli; Azienda Agricola La Pace; Montepozzalino; Cantina I Vini di Maremma; Rosae Maris; Azienda Agricola Valentini; Ampeleia; Valdonica; Tenuta del Fontino; Rocca di Frassinello; Cacciagrande; Tenuta Poggio al Rilicologgio; Biodistretto Colline della Pia; Morisfarms; Le Sedici; I Forestieri; La Cura; Il Capannino; Azienda Castello Viscogliosi; Maremmalta; La Pierotta; Campo Bargello; Conti di San Bonifacio.

La manifestazione sarà inoltre arricchita dalla presenza di prodotti gastronomici per trasformare il percorso di degustazione in una vera esperienza di scoperta del territorio. Lungo il percorso di degustazione del vino sono stati allestiti dei punti ristoro della Pro Loco di Massa Marittima e dei Terzieri di Cittannova, Cittavecchia e Borgo.

“Le Notti del Vino uniscono promozione del territorio, cultura del vino e valorizzazione delle nostre produzioni – commenta Lorenzo Balestri, assessore all’Agricoltura del Comune di Massa Marittima –. Saranno presenti in questo importante appuntamento anche Slow Food Monteregio e Sistema Maremma, composto da Biodistretto Colline della Pia, Drago aps e Ccibo Maremma. È una serata pensata per vivere il centro storico, attraverso un percorso che mette al centro le aziende vitivinicole. Ringraziamo la Strada del Vino e dei Sapori Monteregio e tutti i produttori che hanno scelto di arricchire con la loro presenza questa edizione. La collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni è fondamentale per costruire occasioni capaci di raccontare Massa Marittima e la Maremma attraverso le sue eccellenze”.

Per partecipare a “Le Notti del Vino” a Massa Marittima è possibile acquistare il kit di degustazione al costo di 10 euro per 4 degustazioni e 15 euro per 8 degustazioni.